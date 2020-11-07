США обновили антирекорд по приросту заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2f04a12a-20f3-11eb-8a0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seaman Luke Cunningham/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередной антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом установлен в США за сутки. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также информацию из СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединённых Штатах зафиксировано 126 480 фактов заражения. Скончались 1146 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Предыдущая максимальная цифра была достигнута 6 ноября. Тогда в США сообщили о 121 888 инфицированных за сутки.

За всё время пандемии в Штатах выявили в общей сложности 9 740 073 случая заражения, более 236 тысяч человек погибли, свыше 3,8 млн заразившихся выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что антирекорд по приросту заражений COVID-19 обновила Белоруссия.