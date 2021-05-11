США не приняли решение о продолжении участия в Договоре по открытому небу

https://static.news.ru/photo/552913ba-8ce0-11ea-961f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

США пока не приняли решения о продолжении участия в Договоре по открытому небу. При этом они продолжают обвинять РФ в нарушении данного соглашения и призывают «вернуться» к его соблюдению. Позицию своей страны по данному вопросу озвучил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, Штаты пока не приняли решения о будущем американского участия в Договоре по открытому небу. В настоящее время вопросы, связанные с договором, активно изучаются, проходят консультации с «союзниками и партнёрами».

Продолжающееся несоблюдение Россией договора — один из нескольких имеющих отношение к делу факторов, которые мы принимаем во внимание по мере рассмотрения этих вопросов. <...> Мы призываем Россию предпринять шаги, чтобы вернуться к соблюдению договора, — подчеркнул Прайс.

Договор по открытому небу был подписан представителями 23 государств — членов ОБСЕ 24 марта 1992 года. РФ присоединилась к договору с 2001 года.

Целью документа является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облёты территорий друг друга.