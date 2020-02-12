https://static.news.ru/photo/e204d308-4e30-11ea-af60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце 2019 года администрация президента Соединённых Штатов начала поиски кандидата на должность спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако они пока не увенчались успехом.

Как уточняет Politico, глава Белого дома Дональд Трамп может возложить на спецпосланника задачу привлечь к диалогу Москвы и Вашингтона Пекин, что осложняет выбор. Как отмечает издание, претендовать на должность могут переговорщик по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричард Бёрт, сотрудник Минфина Маршалл Биллингсли и Стивен Хэдли, занимавший пост советника по нацбезопасности при Джордже Буше-младшем.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Ранее NEWS.ru писал, что Москва официально предложила Вашингтону начать переговоры о его продлении, но ответа не получила. По словам помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, Белый дом намерен за закрытыми дверями провести переговоры с Россией по вопросу продления Договора.