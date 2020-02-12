В конце 2019 года администрация президента Соединённых Штатов начала поиски кандидата на должность спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако они пока не увенчались успехом.
Как
Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Ранее NEWS.ru писал, что Москва официально предложила Вашингтону начать переговоры о его продлении, но ответа не получила. По словам помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, Белый дом намерен за закрытыми дверями провести переговоры с Россией по вопросу продления Договора.
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