США не исключают введения новых санкций из-за Навального

https://static.news.ru/photo/1c40d40e-a3a3-11eb-87e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вашингтон не исключает возможности введения новых антироссийских санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявила в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента даёт нам полномочия [вводить ограничения] в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу, — цитирует ТАСС Псаки.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с требованием освободить Навального до очередного заседания ассамблеи, которое пройдёт с 7 по 9 июня. Решение ПАСЕ предполагает, что к этому времени российский оппозиционер должен быть на свободе.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше».

Как сообщалось, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не выйдет из ПАСЕ после принятия резолюции по Навальному, пока руководство страны не примет соответствующее решение.