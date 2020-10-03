Американские эксперты нашли уязвимое место в обороне США против России

США недооценивают угрозу гибридных войн со стороны России. Так утверждает доклад, подготовленный американским Институтом изучения войны. Если Вашингтон и дальше будет фокусироваться на традиционном стратегическом сдерживании РФ, он и его союзники рискуют потерпеть поражение в потенциальном гибридном конфликте с Москвой.

В свежем докладе американского института утверждается, что гибридная война России против США с использованием кибератак и информационных кампаний уже в самом разгаре. При этом Москва в своём понимании не ограничивается этими инструментами и может использовать в конфликтах такого типа обычные вооружения. В этом отличие американского и российского взгляда на подобные конфликты: если в РФ считают это типом противостояния, то в Америке причисляют к данной категории только непосредственно военные действия, считают исследователи.

Россия рассматривает гибридные войны как генеральную линию будущего развития войн, а не временное явление, — уточняется в документе.

К гибридным войнам Кремль, по мнению института, относит конфликты в Сирии, Ливии, на Украине, в Венесуэле и Белоруссии. Цель же этой кампании, развёрнутой по всему миру, заключается в том, чтобы навязать иностранным государствам свои взгляды на мир, ценности, интересы и понимание честного распределения ресурсов. Желанная цель для Кремля якобы состоит в смене правительств в странах мира на лояльные себе или, по крайней мере, на разделяющие ценности Москвы. Делается это всё, разумеется, в пику США, которые Россия считает угрожающими ей.

Этот глубоко параноидальный и откровенно преувеличенный взгляд на мир игнорирует конфликты, в которые не вовлечены мировые державы, упускает из вида других игроков, включая Китай, и представляет из себя по-настоящему искажённый взгляд на мировые события, в которых участвуют США, — говорится в докладе.

Алексей Иванов/ТРК ВС РФ «Звезда»/минобороны.рф

Хотя Москва признаёт, что не все войны в мире сводятся к гибридным, в будущем она будет делать ставку именно на такую модель военной конфронтации и всеми силами избегать традиционных конфликтов с использованием обычных вооружений, считают в Институте изучения войны. Россия предпочитает добиваться своих целей с помощью наёмников, солдат без опознавательных знаков, киберопераций и дезинформационных кампаний, отмечают аналитики. При этом военное командование США упорно игнорирует эти тенденции и продолжает готовиться с «старомодному» конфликту с РФ.

Нынешняя стратегия Америки по реагированию на российскую угрозу основана на непонимании российского подхода к войне и подвергает Соединённые Штаты и их союзников высокому риску стратегических поражений, — предупреждают авторы.

Наконец, Институт изучения войны выдаёт несколько рекомендаций для США о том, как противостоять российским гибридным войнам. Прежде всего исследователи советуют активнее анализировать подход России к подобным конфликтам с привлечением экспертов, как бы намекая на самих себя. Затем, по их мнению, Вашингтон должен признать, что гибридная война для РФ — это тип конфликта, а не один из его элементов.

Кроме того, институт перечисляет довольно стандартный для подобных докладов набор мер: противостоять Кремлю как в Европе, так и во всём мире, усилить координацию действий между различными ведомствами и американскими союзниками, поддержать западные нормы и институты, так как они в первую очередь подвергаются атакам Москвы, а также противодействовать России в информационном пространстве.

Один из главных советов — это рассмотреть возможность применения американских обычных вооружений в гибридных войнах с участием России. При этом не совсем понятно, в каких случаях Пентагон будет забрасывать в конфликтные зоны солдат. Если в институте полагают, что гибридная война идёт в Белоруссии, то стоит ли ждать танков НАТО на территории республики?

Понятие «гибридная война» обсуждается в американской экспертной среде уже довольно долго, и последний доклад Института изучения войны не вносит особенного вклада в эту дискуссию, а советы, которые его авторы дают США, уже неоднократно высказывались. Такому подходу явно недостаёт конкретики. К примеру, документ советует «усилить западные институты», но не уточняет, какие именно, а главное как. Ещё один совет — «активно противостоять информационным кампаниям» — и без того исправно выполняется американскими СМИ и чиновниками, которые в последние четыре года ищут и находят свидетельства российского вмешательства везде, где только возможно.

Между тем российские эксперты подвергают сомнению саму новизну понятия «гибридная война» и, как следствие, повышенное внимание к нему со стороны западных аналитиков. Информационно-пропагандистские кампании, партизанские формирования, наёмники — все эти элементы были всегда неотъемлемыми методами войн.