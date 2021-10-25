В Конгрессе США предложили новый метод давления на Россию

Исследовательская служба Конгресса США предложила новый метод снижения влияния России — через уменьшение интереса на мировом рынке к российскому оружию. Аналитики выступили за разработку новых механизмов, после введения которых ОПК России будет испытывать сложности, что приведёт к её дальнейшей изоляции. Подробности доклада о планах, которые служба готова разрабатывать, опубликовал телеканал RT.

Каких стратегий могут придерживаться США, чтобы сделать российское оружие менее привлекательным? В какой мере мы должны предлагать экспорт собственных вооружений странам, рассматривающим возможность приобретения российского оружия? — основные вопросы, озвученные в документе.

По мнению экспертов, подготовивших доклад, вооружение является основным средством продвижения внешнеполитических интересов России. Именно с его помощью Москва ослабляет влияние Вашингтона на мировой арене.

Ряд американских конгрессменов выразил мнение, что благодаря продажам оружия Россия ведёт «агрессивную и злонамеренную деятельность», а также способствует разжиганию региональных конфликтов.

При этом введённые против РФ санкции показывают пока свою неэффективность. Ограничительные меры только способствуют росту негативного отношения у стран-импортёров и наносят репутационный ущерб Вашингтону. Это связано с тем, что достаточно большое количество государств предпочитают приобретать российское оружие, поэтому отказаться от него сразу они не смогут.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден работает над идеей создания нового миропорядка, где России отведена роль «на обочине мировой политики». Первые шаги по выполнению этого плана должны быть сделаны на готовящемся саммите демократий. Это впоследствии приведёт к разделению всех государств на два лагеря.