На Украине рассказали о плане Байдена создать новый миропорядок без РФ

Президент США Джо Байден в настоящее время работает над планом нового мироустройства, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики». Об этом в интервью телеканалу Espreso заявил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, отметивший, что миру вскоре предстоит разделиться на два лагеря.

Дипломат пояснил , что в настоящее время Киев не может игнорировать позицию Москвы, поскольку Россия обладает правом вето в Совбезе ООН. От подобной концепции мироустройства на Западе решено отойти.

Это псевдопорядок, которым злоупотребляет Россия. Поэтому уже через пару месяцев состоится саммит демократий (это идея президента Байдена), где соберутся страны, для которых демократические ценности являются первостепенными, которые понимают, что победит или демократия, или автократия, — подчеркнул Огрызко.

По его мнению, скоро миру якобы предстоит разделиться на два лагеря. Один составят государства демократические, он «объединит мощные цивилизованные страны», а другой автократические, в нём окажется десять-пятнадцать стран.

Огрызко надеется, что первенство в новом мировом противостоянии захватит западный лагерь, поскольку в этом состоит «историческая миссия демократии».

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