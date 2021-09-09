Путин выступил за укрепление многополярного мира

Президент России Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите БРИКС призвал укреплять формирующуюся многополярную систему в мире. Глава государства отметил, что она состоит из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния. Для укрепления многополярной системы страны должны выстраивать эффективное взаимодействие. Слова российского лидера приводит ТАСС.

Участники встречи также обсудили ситуацию в Афганистане. Путин считает, что выход США и их союзников из Афганистана привёл к новому кризису. По его мнению, до сих пор неизвестно, как обстановка в этой стране повлияет на региональную и глобальную безопасность.

Я не раз заявлял о том, что новый виток кризиса в Афганистане вызван безответственными попытками установить там иностранные ценности извне и построить там так называемые демократические структуры с помощью моделей и методов социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности, а также традиции, которым следовали люди, — подчеркнул президент РФ.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.