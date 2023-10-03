США намерены успокоить партнеров в ЕС на фоне политического противостояния Байден обсудит с главами стран G7 последствия политического противостояния в США

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден намерен встретиться с главами стран «Большой семерки» в формате видеоконференцсвязи для обсуждения последствий политического противостояния внутри страны, сообщает издание Axios. По мнению аналитиков, глава государства хочет успокоить иностранных партнеров и заверить их, что это противостояние не поможет России в ходе конфликта на Украине.

Предполагается, что Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут переговоры с лидерами стран G7 во вторник, 3 октября. Основной темой для разговора станет ситуация с финансированием Украины. Источники издания отмечают, что глава США уже провел переговоры с представителями НАТО, в ходе которых он убеждал их в продолжении финансовой поддержки Киева.

Как сообщалось ранее, Джо Байден подписал закон о бюджете правительства США. Он не включает в себя помощь Украине. При этом глава государства подчеркнул, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может прекратить поддержку Киева. Он ожидает, что представители Республиканской партии обеспечат выделение средств на оказание военной и финансовой помощи Киеву. На Украине также надеются, что в США изменят свое мнение по данному вопросу.