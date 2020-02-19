https://static.news.ru/photo/e9c8c496-5330-11ea-b7fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Huby/Le Pictorium/Global Look Press

Покупатели нефти Боливарианской Республики в Азии должны сократить закупки венесуэльского чёрного золота. США намерены уговаривать их отказаться от дальнейших закупок топлива, заявил американский спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.

По словам политика, основные потребители венесуэльской нефти находятся в Азии.

Мы призываем потребителей венесуэльской нефти обратиться к другим источникам, — подчеркнул Абрамс.

При этом он не рассказал, какими способами Вашингтон будет уговаривать покупателей отказаться от нефти, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что убытки экономики страны достигли $116 млрд из-за действий США. Политик считает эти действия «гнусными». Он отметил, что Каракас подал иск против Белого дома.