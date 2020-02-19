Покупатели нефти Боливарианской Республики в Азии должны сократить закупки венесуэльского чёрного золота. США намерены уговаривать их отказаться от дальнейших закупок топлива, заявил американский спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.
По словам политика, основные потребители венесуэльской нефти находятся в Азии.
Мы призываем потребителей венесуэльской нефти обратиться к другим источникам, — подчеркнул Абрамс.
При этом он не рассказал, какими способами Вашингтон будет уговаривать покупателей отказаться от нефти,
Как писал NEWS.ru, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что убытки экономики страны достигли $116 млрд из-за действий США. Политик считает эти действия «гнусными». Он отметил, что Каракас подал иск против Белого дома.
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