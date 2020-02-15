https://static.news.ru/photo/e1b65aee-5032-11ea-899a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Hernandez/ dpa/Global Look Press

Венесуэла заявила, что убытки экономики страны достигли $116 млрд из-за санкций США. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

Министр назвал действия американской администрации «гнусными» и добавил, что власти страны подали иск к Белому дому.

Мы подали иск против администрации Трампа и государств-сателлитов, — заявил Родригес в эфире телеканала VTV.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство США ввело новый пакет санкций против венесуэльской авиакомпании Conviasa и 40 самолётов. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США отметило, что перевозчик является крупнейшим в стране.