https://static.news.ru/photo/a5c507e2-d3b9-11e9-85f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Global Look Press

Вашингтон допускает возможность введения санкций против российской государственной компании «Роснефть». Рестрикции могут стать ответом на растущую торговлю венесуэльской нефтью, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Он подчеркнул растущую зависимость венесуэльской PDVSA и режима Николаса Мадуро от России и «Роснефти».

Все большие объёмы венесуэльской нефти продаются компании «Роснефть». «Роснефть» в свою очередь перепродает её. И я считаю, что перенос штаб-квартиры PDVSA в Москву стал символом растущих связей Москвы и Каракаса, — пояснил Абрамс.

Спецпредставитель сообщил, что на каком-то этапе Вашингтон должен будет отреагировать на действия российской компании, передаёт ПРАЙМ .

Ранее News.ru писал, что власти США рассматривают возможность ведения односторонних санкций против Турции. По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, рестрикции связаны с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.