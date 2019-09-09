Власти США рассматривают возможность ведения односторонних санкций против Турции. По словам американского министр финансов Стивена Мнучина, рестрикции связаны с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
При этом политик отметил, что не будет давать комментариев ни по каким конкретным решениям. Применение ограничений в отношении Турций предусмотрено в 2017 году законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», передаёт
Ранее News.ru писал, что Россия поставит С-400 в Индию строго в рамках согласованного графика. Дели уже внёс авансовые выплаты по контракту на ЗРК.