https://static.news.ru/photo/78e851a8-d322-11e9-be3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти США рассматривают возможность ведения односторонних санкций против Турции. По словам американского министр финансов Стивена Мнучина, рестрикции связаны с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

При этом политик отметил, что не будет давать комментариев ни по каким конкретным решениям. Применение ограничений в отношении Турций предусмотрено в 2017 году законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Россия поставит С-400 в Индию строго в рамках согласованного графика. Дели уже внёс авансовые выплаты по контракту на ЗРК.