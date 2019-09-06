https://static.news.ru/photo/5af1bb7e-d234-11e9-b9ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Россия поставит зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в Индию строго в рамках согласованного графика.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов выступил с заявлением в эфире телеканала «Россия 24» .

В строгом соответствии с графиком всё будет поставлено. Там, по-моему, около 19-18 месяцев, — заверил Борисов.

Вице-премьер добавил, что Индия уже внесла авансовые выплаты по контракту на поставку ЗРК.

Как сообщал News.ru, Турция может купить у РФ дополнительную партию С-400, если США откажутся продавать Анкаре ЗРК «Пэтриот».