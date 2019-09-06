Россия поставит зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в Индию строго в рамках согласованного графика.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов выступил с заявлением в эфире телеканала
В строгом соответствии с графиком всё будет поставлено. Там, по-моему, около 19-18 месяцев, — заверил Борисов.
Вице-премьер добавил, что Индия уже внесла авансовые выплаты по контракту на поставку ЗРК.
Как сообщал News.ru, Турция может купить у РФ дополнительную партию С-400, если США откажутся продавать Анкаре ЗРК «Пэтриот».