Турция может приобрести у России дополнительные зенитные ракетные комплексы С-400, если США не продадут Анкаре ЗРК «Пэтриот».
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Чавушоглу признал, что Турция рассчитывает купить ракетные комплексы ПВО у Штатов, однако, если сделка сорвётся, Анкара может приобрести ещё С-400 у РФ, пишет
Турция — независимая страна, — подвёл итог глава турецкого МИДа.
США ранее призывали власти Турции не использовать уже купленные у России С-400, сообщал News.ru. Вашингтон настаивает, что только так Анкара может вернуться в программу производства истребителя пятого поколения F-35.