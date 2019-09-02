https://static.news.ru/photo/ccc29c34-cd96-11e9-b8ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турция может приобрести у России дополнительные зенитные ракетные комплексы С-400, если США не продадут Анкаре ЗРК «Пэтриот».

Как передаёт ТАСС , соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед. По его словам, Анкара будет испытывать потребность в подобных системах, пока не начнёт производить свои собственные.

Чавушоглу признал, что Турция рассчитывает купить ракетные комплексы ПВО у Штатов, однако, если сделка сорвётся, Анкара может приобрести ещё С-400 у РФ, пишет Ридус .

Турция — независимая страна, — подвёл итог глава турецкого МИДа.

США ранее призывали власти Турции не использовать уже купленные у России С-400, сообщал News.ru. Вашингтон настаивает, что только так Анкара может вернуться в программу производства истребителя пятого поколения F-35.