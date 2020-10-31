СМИ: США могут поменять военных атташе в нескольких странах

https://static.news.ru/photo/baec95f6-1ce5-11eb-992c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Минобороны США, не привлекая лишнего внимания, начало отзывать военных атташе посольств Белого дома в Африке, а также заменять их на специалистов меньшего ранга в ряде других государств мира, сообщают американские СМИ.

Соответствующие распоряжения отдал глава Пентагона Марк Эспер, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их информации, в восьми ключевых союзных для США регионах — Саудовской Аравии, Египте, Пакистане, Великобритании, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Турции — должности военных атташе будут отданы не генералам или адмиралам, а полковникам и капитанам первого ранга. В то же время аналогичные специалисты отозваны из нескольких представительств Вашингтона в Западной Африке, включая Гану и Экваториальную Гвинею.

По предварительным данным, кадровые перестановки связаны с перераспределением ресурсов для противодействия КНР и России на геополитической арене и соблюдением ограничения по числу генералов и адмиралов в армии Штатов. Согласно принятому ранее закону, Белый дом обязан сократить 110 человек в званиях генералов и адмиралов к декабрю 2022 года.

Действия Минобороны США не нашли поддержки в обеих партиях США. Кроме того, инициативу не одобрили официальные лица других ведомств. По их мнению, передаёт газета, подобный ход является близоруким, а также способным привести к ущербу сотрудничества с основными союзниками США, помешать партнёрству в борьбе с террористами и открыть Африку и Ближний Восток для большего влияния со стороны Пекина и Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны США создало оперативный центр для ускорения работ по гиперзвуковому оружию, сообщила замглавы военного ведомства по закупкам и обеспечению Эллен Лорд. Замминистра подчеркнула, что центр создан для изучения всех аспектов разработки таких систем. По её словам, США необходимо создать более мощные средства поражения и ускорить их поставки в войска, поэтому Пентагон должен действовать быстро.