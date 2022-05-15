США испытали нехватку военных из-за отказа граждан служить в армии WE: США испытали острую нехвату военных из-за отказа граждан страны служить в армии

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В настоящее время США столкнулись с дефицитом военнослужащих. Причиной стало нежелание молодых людей вступать в ряды вооружённых сил. Об этом пишет обозреватель The Washington Examiner Томас Шпор. По его мнению, 2022 год будет самым тяжёлым с момента введения в стране контрактных войск.

США стали комплектовать свои вооруженные силы на добровольной основе с 1973 года. За это время сложности с набором в войска наблюдались всего трижды — в 1995, 2005 и 2018 годах. Это было связано с экономическим бумом или потерями в конфликтах.

Однако 2022 год станет, по прогнозам представителей военного ведомства, самым сложным с момента введения в стране контрактных войск. По данным Шпора, ВС были сокращены на 12 тысяч солдат в связи невозможностью получить достаточное число новобранцев. Кадровый состав ВВС США был пополнен с огромным трудом. Аналогичная ситуация наблюдалась и в корпусе морской пехоты.

Как полагает Шпор, причиной нежелания американцев служить в армии стало фиаско Вашингтона в прошлом году в Афганистане. Доверие граждан к армии серьёзно снизилось после хаотичного вывода войск из этой страны, полагает обозреватель.

По мнению Шпора, оказать влияние на молодёжь и поднять престиж воинской службы могли бы ветераны со своими рассказами о совершённых на войне подвигах. С каждым годом этих людей в США становится всё меньше, констатировал обозреватель.

Ранее обозреватель The National Interest Калеб Ларсон заявил, что оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем Stinger и Javelin на Украину. Журналист отметил, что военное руководство США не сможет пополнить арсенал ПТРК в ближайшие годы. Он объяснил это тем, что производственные линии времён холодной войны были остановлены.