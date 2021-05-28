США и Япония прорабатывают варианты размещения ПРО

https://static.news.ru/photo/3891e786-c02e-11eb-92b5-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: airbase.ru

Варианты размещения элементов противоракетной обороны прорабатывают США с Министерством обороны Японии. Об этом сообщил директор Агентства по ПРО американского Минобороны Джон Хилл, передаёт ТАСС.

Ранее японская газета «Асахи» писала о том, что страна намерена построить два корабля с системами Aegis в целях совершенствования системы противоракетной обороны.

Мы очень тесно сотрудничаем с Японией в оценке различных вариантов. <...> На данный момент мы консультируем Министерство обороны Японии, чтобы помочь принять решение по вопросу будущей конфигурации военной техники, <...> как они могут перевести её на морское базирование, — заявил Хилл.

Япония ранее планировала закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, предназначенных для защиты от баллистических ракет. При этом пуски ракет с наземных установок не могут гарантировать падение разгонных блоков исключительно в пределах военной базы и представляют угрозу для населения.

Что касается кораблей, оснащённых системами Aegis, они рассматриваются в качестве альтернативного варианта наземных комплексов.

Накануне стало известно, что США представили Турции альтернативу по теме приобретения официальной Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.