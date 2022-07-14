Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали «Иерусалимскую декларацию об американо-израильском стратегическом партнерстве» для сдерживания «ядерного Ирана», сообщает издание «Страна». Стороны договорились «использовать все элементы национальной мощи», чтобы не допустить появление у Тегерана ядерного вооружения.
В декларации отмечается, что Вашингтон и Иерусалим помимо совместного противостояния иранской угрозе договорились укреплять и развивать сотрудничество в области науки, технологии, медицины, и вместе бороться с мировым продовольственным дефицитом и глобальным потеплением.