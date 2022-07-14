Дарья Харитонова

США и Израиль подписали декларацию о дружбе против «ядерного Ирана» США и Израиль подписали декларацию о партнерстве для противостояния иранской угрозе

14 июля 2022 в 17:38

Фото: Avishag Shaar Yashuv/Israel Gpo