США хотят стать лидером по распространению вакцины от коронавируса

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Наращивать усилия по продвижению вакцин от коронавируса в мире намерены США. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, страна планирует стать лидером в этой работе.

Я предвижу, что по мере того как мы будем продолжать вакцинацию всего населения США, мы сможем делать ещё больше для остального мира. В предстоящие месяцы и далее, я убеждён, Соединённые Штаты будут лидером в продвижении доступа к вакцине по всему миру, — приводит слова Блинкена ТАСС .

Госсекретарь напомнил, что США также выделили $2 млрд на инициативу COVAX, направленную на улучшение вакцинации в других странах. Также Штаты намерены выделить на эти цели ещё $2 млрд до 2022 года.

При этом непосредственно вакцину в другие страны США в настоящее время не поставляют, поскольку в приоритете у них вакцинация собственных граждан.

Ранее учёный рассказал, как можно ускорить темпы вакцинации в России. По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, граждане активнее отправятся прививаться, если за это им будут предоставлять дополнительные выплаты и выходные. Об этом писал NEWS.ru.