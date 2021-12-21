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США хотят лишить Россию смартфонов и автозапчастей

Reuters: в США обсудят ограничения импорта смартфонов в РФ в ответ на ситуацию на Украине
00:03, 22 декабря 2021
США хотят лишить Россию смартфонов и автозапчастей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В случае обострения ситуации на Украине власти США рассмотрят возможность ограничения импорта смартфонов и автозапчастей в Россию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлёные источники в администрации президента Джо Байдена.

По данным агентства, на встрече в Белом доме высокопоставленные чиновники планируют обсудить «чрезвычайные меры экспортного контроля», которые помогут «перекрыть доступ» РФ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий.

Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов, — говорится в материале.

По оценке источника, потенциальные ограничения станут для России «беспрецедентными».

Ранее СМИ писали о том, что Белый дом рассматривает санкции в качестве основного способа сдерживания России и подталкивает Европу присоединиться к этой политике. Причиной называют ситуацию на Украине. Как сообщило агентство Bloomberg, возможные санкции могут затронуть банки, доступ к платёжным системам. оборонные и энергетические компании.

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