Bloomberg: США подталкивают ЕС к точечным санкциям против РФ

Белый дом подталкивает Европейский союз к подготовке пакета санкций против России якобы на случай её агрессии против Украины. Речь идёт о точечных ограничениях — против банковского и энергетического секторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает , что данная мера Брюсселя может быть принята совместно с США.

Собеседники агентства указали, что также обсуждается возможное отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Хотя такой шаг на Западе считают очень проблематичным, поскольку он может негативно повлиять на мировой рынок.

Ранее стало известно, что немецкий политолог Янис Клюге назвал нереалистичным вариант, при котором Россия может лишиться подключения к SWIFT. Он отметил, что российские власти так не зависят от решений стран Запада, как их зарубежные коллеги. Эксперт уточнил, что такие действия полностью уничтожат торговлю России со странами Евросоюза.