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США договорились с Китаем об условиях заключения торгового соглашения на первом этапе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

На следующем этапе эти договорённости должен рассмотреть и одобрить президент США Дональд Трамп, поясняет агентство.

В рамках переговоров достигнуты ключевые договорённости по первой фазе сделки с Китаем, сейчас ожидается утверждение Дональдом Трампом, — сообщил Bloomberg.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Ранее NEWS.ru писал о том, что США приблизились к заключению торговой сделки с Китаем. Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter о том, что заключить сделку хотят обе стороны.