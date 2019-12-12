США договорились с Китаем об условиях заключения торгового соглашения на первом этапе. Об этом
На следующем этапе эти договорённости должен рассмотреть и одобрить президент США Дональд Трамп, поясняет агентство.
В рамках переговоров достигнуты ключевые договорённости по первой фазе сделки с Китаем, сейчас ожидается утверждение Дональдом Трампом, — сообщил Bloomberg.
Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
December 12, 2019
Ранее NEWS.ru писал о том, что США приблизились к заключению торговой сделки с Китаем. Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter о том, что заключить сделку хотят обе стороны.
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