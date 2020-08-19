США давят на Британию для восстановления антииранских санкций

https://static.news.ru/photo/374acfba-e2b6-11ea-927c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

США оказывают давление на Великобританию для того, чтобы Лондон поддержал восстановление санкций ООН против Ирана. Белый дом, в частности, потребовал разъяснений позиции премьера Бориса Джонсона по данному вопросу.

<…> главный вопрос заключается в том, поддерживает ли Великобритания разрешение крупнейшему в мире государству, спонсирующему терроризм, покупать и продавать оружие, — передаёт The Times слова постпреда США при ООН Келли Крафт.

Санкции против Ирана были отменены в рамках «ядерной сделки», из которой Соединённые Штаты вышли в 2019 году.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтон ответит санкциями, если Россия и Китай не будут соблюдать режим санкций Совбеза ООН в отношении Ирана.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты уже делали так, когда какие-либо страны нарушали американские санкции и «приводили к ответственности» эти страны. Такой же политики США будут придерживаться и в отношении санкций ООН.

Госдеп сообщил, что 20–21 августа Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы лично уведомить членов Совбеза о том, что Соединённые Штаты «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана», писал NEWS.ru.