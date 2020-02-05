https://static.news.ru/photo/2a1a1cfe-47e0-11ea-b703-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Alex Wroblewski/Consolidated News Photos/Global Look Press

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе по положению дел в стране спикер палаты представителей Нэнси Пелоси порвала копию его доклада.

Как пишет RNS, до начала выступления Пелоси протянула Трампу руку, чтобы его поприветствовать, но глава Белого дома отвернулся от неё и направился к своему месту.

После того как президент закончил почти 90-минутное выступление, Пелоси резким взмахом разорвала бумажную копию речи, которая лежала перед ней.

После окончания заседания в конгрессе Пелоси опубликовала пост в Twitter, где отметила, что «демократы никогда не перестанут протягивать руку дружбы». Позднее в интервью американским СМИ Пелоси пояснила, что порвала копию речи Трампа из-за того, что не нашла в ней ни страницы правды.

Я не смогла найти там ни одной страницы правды и разорвала её, — сказала спикер палаты представителей.

Именно Пелоси инициировала в сентябре 2019 года процедуру импичмента Трампа.

Как писал NEWS.ru, конгрессмены приняли в штыки обращение Трампа к нации. Ежегодная речь о национальном положении, с которой выступил он в Вашингтоне, подвела черту под его достижениями за четырёхлетний период. Экономика и внешний успех международных сделок — главное, на чём сконцентрировался американский лидер.