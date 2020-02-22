https://static.news.ru/photo/b7f2e94c-551a-11ea-8b7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels /pixabay.com

Сотрудники спецслужб Соединённых Штатов не обнаружили доказательств вмешательства РФ на выборах в США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Отмечается, что спецслужба доложила о результатах расследования на закрытом брифинге Палаты представителей Конгресса США.

Источник, близкий к брифингу, заявил, что ведущие настаивали на том, что Россия пытается помочь Трампу в 2020 году. На вопрос, есть ли какие-либо подтверждающие материалы, например, записи телефонных разговоров или данные радиоперехвата, ведущие брифинга ответили, что им нечего предложить, — сообщили на телеканале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобные теории о вмешательстве России в выборы будут появляться чаще в связи с приближением даты американских выборов.

Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет всё больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой, — привели слова Дмитрия Пескова в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп назвал «безумные теории о вмешательстве России в выборы» сумасшествием некоторых демократов и очередной «охотой на ведьм». Он сообщил, что американцы уже устали от этой темы и посоветовал демократам заняться делом.