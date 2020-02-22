Сотрудники спецслужб Соединённых Штатов не обнаружили доказательств вмешательства РФ на выборах в США. Об этом
Отмечается, что спецслужба доложила о результатах расследования на закрытом брифинге Палаты представителей Конгресса США.
Источник, близкий к брифингу, заявил, что ведущие настаивали на том, что Россия пытается помочь Трампу в 2020 году. На вопрос, есть ли какие-либо подтверждающие материалы, например, записи телефонных разговоров или данные радиоперехвата, ведущие брифинга ответили, что им нечего предложить, — сообщили на телеканале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобные теории о вмешательстве России в выборы будут появляться чаще в связи с приближением даты американских выборов.
Очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет всё больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой, — привели слова Дмитрия Пескова в ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп назвал «безумные теории о вмешательстве России в выборы» сумасшествием некоторых демократов и очередной «охотой на ведьм». Он сообщил, что американцы уже устали от этой темы и посоветовал демократам заняться делом.
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