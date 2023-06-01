Спецслужбы подтвердили наличие свидетельств взятки Байдена ФБР подтвердило наличие документов о возможной взятке Байдена на посту вице-президента

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Федеральное бюр расследований (ФБР) заявило о наличии документов, запрошенных Конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке президента Джо Байдена во время его работы на посту вице-президента страны. Об этом написал в своем Twitter глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023, предполагающей вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем, — отметил Комер.

Он добавил, что ФБР отказалось предоставить документы в палату представителей, чего требуют конгрессмены. В качестве альтернативы глава бюро предложил дать парламентариям возможность персонально ознакомиться с документами в штаб-квартире ФБР.

При этом Комер настаивает именно на предоставлении документов в палату. В противном случае он грозится выдвинуть обвинения в отношении ФБР за неуважение к членам конгресса.

Конгрессмены запросили данные в связи с предполагаемой взяткой Байдена в начале мая. Соответствующие письма были направлены директору ФБР Кристоферу Рэю и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Как полагают законодатели, бюро располагает «ценной и поддающейся проверке информацией», которая до настоящего времени не стала достоянием американского народа.

По мнению авторов запроса, требуемые ими данные представляют подробное описание того, как работала криминальная схема и какими были ее цели.