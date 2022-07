SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками Starlink

Фото: starlink.com

10 июля компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании. Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг состоялся в 18:39 по местному времени (04:39 мск). На низкую околоземную орбиту будут выведены 46 микроспутников.

Первая ступень носителя ранее использовалась в пяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Эта технология позволяет снижать стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для доступа в интернет при помощи развёртывания в космосе большого количества аппаратов общей массой 260 килограммов. Всего на орбиту Земли предполагается запустить около 11 тысяч спутников. Это обойдётся в $10 млрд. В SpaceX заявляют, что в результате спутники смогут обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G, практически в любой точке планеты.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink до сих пор успешно противостоял попыткам российских хакеров заглушить и взломать систему. Он также сослался на статью Reuters о том, что в самом начале войны с Украиной Россия совершила мощную атаку на сеть спутниковой связи KA-SAT.