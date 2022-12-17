SpaceNews: утечка на «Союзе» говорит о необходимости перекрестных полетов

Утечка в системе охлаждения российского корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС) подтверждает необходимость перекрестных полетов в космос между NASА и «Роскосмосом», пишет издание SpaceNews. При возникновении подобных ситуаций в будущем американский или российский экипаж сможет рассчитывать на помощь партнера.

В статье отмечается, что утечка не представляла непосредственной опасности для МКС и ее экипажа, но в худшем случае это привело бы к тому, что «Союз» не смог бы безопасно доставить на Землю российских космонавтов. В результате мог бы потребоваться досрочный запуск «Союз МС-23», запланированный на март 2023 года, что повлияло бы на будущую ротацию экипажа станции.