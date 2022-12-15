Названа возможная причина утечки на корабле «Союз МС-22» В Роскосмосе заявили, что причиной утечки на корабле «Союз МС-22» может быть микрометеорит

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Причиной появления утечки в системе охлаждения корабля «Союз МС-22» может быть попадание микрометеорита, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, специалисты проводят анализ последствий на приборно-агрегатный отсек корабля и смотрят тепловой баланс.

Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор и возможные последствия - изменения теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля «Союз», — сказал Крикалев.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно ранее из переговоров экипажа с наземными службами. Сообщалось, что из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.