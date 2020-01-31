https://static.news.ru/photo/59d2b872-4432-11ea-8323-fa163e074e61_660.jpg Фото: G. Ronald Lopez/Global Look Press

Союзники президента США Дональда Трампа в рамках избирательной кампании начали проводить мероприятия в районах, большую часть населения которых составляют афроамериканцы.

Первое подобное мероприятие прошло в Кливленде в декабре 2019 года. Обладатели выигрышных билетов, которые тянули из специального ящика, получили в конвертах по несколько сотен долларов, пишет Politico.

Второй «розыгрыш» должен был пройти в штате Виргиния в январе, однако был отложен. Сейчас организаторы готовят новые раздачи денежных средств, утверждает издание.

Ранее NEWS.ru писал, что и.о. министра национальной безопасности США Чед Вулф выразил уверенность в том, что Россия вновь попытается вмешаться в президентские выборы. Главу государства граждане США будут выбирать 3 ноября.