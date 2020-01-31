Союзники президента США Дональда Трампа в рамках избирательной кампании начали проводить мероприятия в районах, большую часть населения которых составляют афроамериканцы.
Первое подобное мероприятие прошло в Кливленде в декабре 2019 года. Обладатели выигрышных билетов, которые тянули из специального ящика, получили в конвертах по несколько сотен долларов,
Второй «розыгрыш» должен был пройти в штате Виргиния в январе, однако был отложен. Сейчас организаторы готовят новые раздачи денежных средств, утверждает издание.
Ранее NEWS.ru писал, что и.о. министра национальной безопасности США Чед Вулф выразил уверенность в том, что Россия вновь попытается вмешаться в президентские выборы. Главу государства граждане США будут выбирать 3 ноября.
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