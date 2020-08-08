Советники Трампа опасались давать ему консультации из-за вероятной войны

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Куба не может войти в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) из-за диктаторского режима этой страны.

Это возмутительно, что Совет ООН по правам человека предложит место Кубе, жестокому диктаторскому режиму, который торгует своими собственными врачами под видом гуманитарных миссий, — написал американский политик в Twitter. По...