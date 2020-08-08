Советники Трампа опасались давать ему консультации из-за вероятной войны

https://static.news.ru/photo/8a6006f4-d995-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpgФото: Kevin Dietsch/Global Look Press
Журналист CNN Джим Скиутто в своей книге «Теория сумасшедшего: Трамп покоряет мир» рассказал подробности о работе военных советников американского лидера. По его словам, они опасались давать президенту консультации из-за вероятности войны с Ираном и КНДР.
Раньше мы думали, что Ким Чен Ын непредсказуем. Теперь у нас непредсказуемым стал Трамп, — цитирует бывшего спецпредставителя президента по делам КНДР Джозефа Юна Lenta.ru.
Реальный страх возник у сотрудников администрации президента США в 2017 году, когда взаимоотношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном сильно обострились.
Помимо этого, советники американского лидера неоднократно говорили партнерам на Ближнем Востоке о невозможности предугадать действия Трампа.
Поэтому мы передали Ирану, что даже советники президента не знают, к чему приведет, например, нападение Тегерана на другой нефтяной объект, — отметили они.
NEWS.ru писал ранее, что федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало документы о переписке бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.