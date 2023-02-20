Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали в Киеве планы на 2023 год, сообщил советник по нацбезопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан, передает интернет-издание «Страна.ua». Он признал, что ближайшее будущее по ситуации на Украине по-прежнему не совсем ясно. Cоветник добавил, что президенты также говорили о потребности Киева в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке и гуманитарных нуждах.
Байден был полностью сосредоточен на том, как подойти к разговору с президентом Зеленским и отчасти на том, как они вдвоем смотрят на 2023 год и пытаются прийти к общему пониманию целей, — сказал Салливан.
Ранее стало известно, что Салливан приехал в Киев вместе с президентом США.
Байден неожиданно посетил столицу Украины 20 февраля. Украинские СМИ и Telegram-каналы распространили видео приезда его делегации.
Впоследствии издание The New York Times уточнило, что президент США прибыл в Киев на поезде из Польши, покинув Вашингтон без предварительного анонса. По официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Байден в этот день должен был еще находиться в столице США.