Антон Соловьев

Советник по нацбезопасности США рассказал о переговорах с Зеленским в Киеве Салливан: Байден и Зеленский обсуждали в Киеве планы на 2023 год

20 февраля 2023 в 19:24

Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время пресс-конференции в Киеве