Сотрудников Белого дома обязали носить защитные маски

https://static.news.ru/photo/3bbd2788-9418-11ea-88df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Schaff/Global Look Press

Работников Западного крыла Белого дома обязали носить защитные маски в здании. При этом во время нахождения на своём рабочем месте при отсутствии других людей рядом маски можно будет снимать.

Распоряжение было отдано после заражения двух сотрудников администрации американского президента коронавирусом. Лидер США Дональд Трамп и вице-президент страны Майкл Пенс вряд ли начнут носить маски, отмечает Wall Street Journal.

В Соединённых Штатах число жертв коронавирусной инфекции перевалило за 80 тысяч человек. Федеральные власти заявили о решении направить в регионы $11 млрд на разработку программы по тестированию COVID-19, писал NEWS.ru.