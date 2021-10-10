Сотрудник Пентагона передавал в бутербродах данные по подлодкам США

Инженер, которого обвиняют в передаче данных по атомным подлодкам США, передавал секретные данные иностранному государству в бутербродах. Сотрудник Пентагона служил на подводной лодке, сообщает Daily Mail.
ФБР
Я надеюсь, что ваши эксперты очень довольны предоставленным образцом, и я понимаю важность небольшого обмена для повышения нашего доверия, — говорилось в сообщении, записанном на флешке.
За эти секретные сведения инженер собирался получить $70 тысяч.
Ранее сообщалось, что власти США предъявили обвинения одному из сотрудников Министерства ВМС в передаче другому государству секретной информации об атомных субмаринах. Секреты родины 42-летний мужчина продал за $100 тысяч в криптовалюте, сообщает американский Минюст.