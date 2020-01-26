https://static.news.ru/photo/d5bc07ec-4011-11ea-b58a-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Американская компания Tesla стала вторым по рыночной стоимости автопроизводителем мира после японской Toyota. Благодаря этому состояние её владельца Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю.

Акции Tesla выросли на 16% за неделю, в результате чего состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд — до $32 млрд, — сообщает Forbes.

Маск владеет 22% акций компании Tesla и занимает 28-е место в списке богатейших людей мира. Акции Tesla выросли почти вдвое с октября и более чем на 30% — с начала года.

Как писал NEWS.ru, Маск пообещал перевезти миллион землян на Марс в течение 30 ближайших лет. По плану Маска, SpaceX сможет ежегодно запускать по три корабля Starship, которые будут выводить в космос по 100 человек и 100 тонн груза. Миллиардер заявил, что корабли оборудуют продвинутыми системами жизнеобеспечения и снабдят запасом провизии для межпланетного перелёта.