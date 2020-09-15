СМИ: Трамп признался, что обсуждал план по устранению Башара Асада

https://static.news.ru/photo/e9243778-f759-11ea-bcac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп признался в том, что рассматривал возможность устранения сирийского президента Башара Асада в 2018 году, сообщают СМИ.

Я бы лучше устранил его. У нас все было для этого подготовлено. Мэттис (экс-министр обороны Джеймс Мэттис — NEWS.ru) не захотел этого делать, — передаёт слова американского президента Al-Masdar.

Впервые информация о том, что Трамп обсуждал возможность устранения сирийского президента после обвинений в том, что власти Сирии применяют химическое оружие против мирного населения, появилась в книге журналиста Боба Вудворда. Тогда, в 2018 году Трамп отрицал, что подобная тема когда-либо поднималась.

В конце августа NEWS.ru писал, что президент Сирии Башар утвердил новый состав правительства Сирии.