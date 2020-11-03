СМИ: Трамп лидирует на выборах в Индиане и Нью-Гэмпшире

https://static.news.ru/photo/b9c4f874-1e2c-11eb-83f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karen Harrigan/XinHua/Global Look Press

Президент Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах в Индиане, набирая 72% голосов после подсчёта 1% бюллетеней. У его соперника Джо Байдена — 26,1% голосов.

О лидировании Трампа в президентских выборах сообщает телеканал Fox News. Также СМИ сообщают о победе нынешнего американского президента в Нью-Гэмпшире: согласно первому подсчёту голосов у Трампа 16, в Байдена — 10.

Первые участки после подсчёта голосов закрылись в Индиане и Кентукки. В 03:00 мск закроются участки ещё в семи штатах, включая важные для исхода выборов Флориду и Джорджию. Также закроются участки в Виргинии, Южной Каролине, Вермонте и оставшиеся в Кентукки и Индиане.

В 03:30 по московскому времени закрываются участки в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии, в 04:00 мск закроются участки сразу в 15 штатах и Колумбии.

В США 3 ноября проходят выборы президента США. На этот пост претендуют действующий президент Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Ранее NEWS.ru сообщал, что активисты устроили потасовку с полицией в двух кварталах от Белого дома в США. На улицу Кей приехал грузовик с музыкальным оборудованием, общественники включили на всю мощь музыку, что привлекло значительную толпу.