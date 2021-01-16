СМИ: Трамп хочет провести церемонию ухода с поста в военном стиле

https://static.news.ru/photo/77c83b1c-58a5-11eb-a716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sammy Minkoff, via www.imago-ima/www.imago-images.de

Президент США Дональд Трамп собирается покинуть Белый дом 20 января, не дожидаясь инаугурации своего сменщика Джо Байдена. По некоторым данным, действующий глава государства намерен устроить масштабную церемонию, чтобы отметить свой последний день в должности.

Осведомлённые источники рассказали телеканалу ABC News, что Трамп улетит на вертолёте морской пехоты на военную базу Эндрюс в Мэриленде, откуда обратится к своим сторонникам и уходящим с постов членам своей администрации.

Источники уверяют, что Трамп попросил обставить церемонию прощания в военном стиле. Он хочет пройти по красной ковровой дорожке, пока оркестр будет играть марш.

Вице-президент Майк Пенс 14 января по некоторым данным говорил со своей сменщицей Камалой Харрис по телефону. О беседе сообщало издание New York Times. Если эта информация соответствует действительности, то речь идёт о первом контакте между лицами самого высокого ранга из уходящей и приходящей администрации с момента подведения итогов голосования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одним из последних действий Трампа в президентской должности стало поручение федеральному правительству принять меры по снижению к минимуму закупок товаров из Китая.