СМИ: Трамп готовит после выборов приём в Белом доме на 400 гостей

https://static.news.ru/photo/05e9172e-1c72-11eb-bb45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп намерен устроить в Белом доме приём на несколько сотен гостей в ночь на 4 ноября после окончания всеобщих выборов .

Советники Трампа ранее отказались провести мероприятие в гостинице Trump Hotel, так как в Вашингтоне в отелях запрещено собирать более 50 человек в одном помещении. Теперь они намерены пригласить гостей в Белый дом, чтобы достойно отметить победу Трампа на выборах, пишет The New York Times, ссылаясь на двух должностных лиц из администрации президента.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что выступит с обращением к нации после окончания голосования на всеобщих выборах. Он рассказал, что будет находится в Уилмингтоне (штат Делэвер) вместе с супругой Джилл.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Соперники ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Трамп обвиняет Байдена в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях действующего американского лидера. Эксперты считают, что предварительные итоги выборов будут известны не 4 ноября, а на следующей неделе.

Как сообщал NEWS.ru, показатели явки на президентских выборах в США могут стать рекордными за последние 100 лет. К вечеру 1 ноября досрочно свой голос отдали 99,3 млн американцев