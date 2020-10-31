СМИ: Трамп готовит после выборов приём в Белом доме на 400 гостей

Президент США Дональд Трамп намерен устроить в Белом доме приём на несколько сотен гостей в ночь на 4 ноября после окончания всеобщих выборов .
Советники Трампа ранее отказались провести мероприятие в гостинице Trump Hotel, так как в Вашингтоне в отелях запрещено собирать более 50 человек в одном помещении. Теперь они намерены пригласить гостей в Белый дом, чтобы достойно отметить победу Трампа на выборах,
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что выступит с обращением к нации после окончания голосования на всеобщих выборах. Он рассказал, что будет находится в Уилмингтоне (штат Делэвер) вместе с супругой Джилл.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Соперники ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Трамп обвиняет Байдена в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях действующего американского лидера. Эксперты считают, что предварительные итоги выборов будут известны не 4 ноября, а на следующей неделе.
Как сообщал NEWS.ru, показатели явки на президентских выборах в США могут стать рекордными за последние 100 лет. К вечеру 1 ноября досрочно свой голос отдали 99,3 млн американцев