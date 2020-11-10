СМИ сообщили о подготовке новых санкций США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/ef40b622-23e6-11eb-afb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

США планируют ввести санкции в отношении проекта «Северный поток — 2», пункт о рестрикциях включён в законопроект об оборонном бюджете страны на 2021 год, который должен быть принят до конца года, пишут американские СМИ.

Документ предполагает введение санкций против страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с работающими над завершением трубопровода российскими судами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что санкции, согласованные как в палате представителей, так и в сенате, не коснутся немецких компаний или чиновников из Германии и будут направлены исключительно против российских участников проекта «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Действующий американский лидер Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой германских властей, которые, вопреки санкциям Запада в отношении РФ, продолжают сотрудничать с Москвой по реализации проекта «Северный поток — 2». Вашингтон заявлял, что готовит санкции в отношении проекта.

Ранее NEWS.ru писал, что бизнес в Германии рассчитывает на пересмотр политики Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» в случае прихода к власти кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.