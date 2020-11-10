В Германии рассчитывают на пересмотр политики США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/84d2a712-2357-11eb-bee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Бизнес в Германии надеется, что приход к власти нового президента США Джо Байдена приведёт с ослаблению давления Вашингтона на проект «Северный поток — 2».

С подобным заявлением выступил Восточный комитет германской экономики, ассоциации немецких компаний в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

Американское вмешательство в европейские дела должно быть в прошлом. США и ЕС нужны друг другу как равные партнёры. В политике санкций мы должны вернуться к скоординированной процедуре, основанной на международном праве. Угроза санкций против такого европейского энергетического проекта, как «Северный поток — 2», должна быть исключена из обсуждения, — цитирует РИА Новости заявление ассоциации.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению бывшего сенатора от Вирджинии Ричарда Блэка, существует вероятность, что победивший на президентских выборах в США Джо Байден будет более лояльно настроен в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Действующий американский лидер Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой германских властей, которые, вопреки санкциям Запада в отношении РФ, продолжают сотрудничать с Москвой по реализации проекта «Северный поток — 2». Вашингтон заявлял, что готовит санкции в отношении проекта.