Экс-сенатор США допустил торг Байдена по поводу «Северного потока — 2»

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Сообщивший о своей победе на выборах главы Соединённых Штатов Америки демократ Джо Байден, вероятно, начнёт торговаться, чтобы позволить достроить газопровод «Северный поток — 2», заявил бывший сенатор от Вирджинии Ричард Блэк.

Прекрасной новостью станет завершение [строительства] газопровода «Северный поток — 2», который уже практически закончен. Его должны довести до ума и в ФРГ, и в РФ. Это возможно, так как [Джо] Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США. Он, вероятно, захочет немного поторговаться по проекту «Северный поток — 2», — заявил политик в интервью РИА Новости.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Блэк добавил, что Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России. По его словам, есть «большая вероятность» того, что потенциальный глава государства от демократов окажется достаточно лояльным, пытаясь достичь каких-то внешнеполитических успехов.

Бывший сенатор отметил, что госсекретарь Майк Помпео был чрезмерно враждебно настроен к международному праву и договорам между США и Россией. Такие взаимоотношения выстраивались много лет с огромными усилиями, чтобы уменьшить угрозу ядерной войны. Однако, с сожалением констатировал экс-сенатор, Соединённые Штаты расторгли многие из этих соглашений.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден выступил с обращением к нации и пообещал вернуть лидерство США в мире. Он подчеркнул, что будет править «как президент всех американцев», и призвал перестать считать врагами тех, кто голосовал за Трампа. В рамках предвыборной программы демократ обещал продлить российско-американский договор СНВ-3, если станет главой США.