СМИ сообщили о перестрелке в одном из городов Калифорнии KSBW: в Калифорнии произошла стрельба, жителям рекомендуют не выходить из домов

Фото David Crane/ZUMAPRESS.com

Противостояние между полицейскими и вооружённым мужчиной произошло в американском городе Сисайд, штат Калифорния. Полиция округа Монтерей призывает жителей не покидать свои дома. Об этом сообщает телеканал KSBW со ссылкой на информацию от источников в правоохранительных органах.

По данным СМИ, несколько офицеров полиции прибыли к многоквартирному дому, чтобы вручить одному из жильцов уведомление о выселении. В ответ на это мужчина открыл огонь и забаррикадировался на балконе.

Согласно информации телеканала, сотрудники полиции не пострадали. В настоящее время со стрелком ведутся переговоры.

Во вторник, 24 мая, 18-летний житель города Ювальде штата Техас Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе города. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Прибывшие на место преступления полицейские ликвидировали стрелка.

Это второе массовое убийство, произошедшее в США за последние 10 дней. 14 мая другой 18-летний юноша в городе Буффало, штат Нью-Йорк, расстрелял 10 человек в продуктовом супермаркете. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.