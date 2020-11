СМИ: подсчёт голосов в Пенсильвании может продлиться до конца недели

Подсчёт начнётся лишь утром 4 ноября по местному времени, передаёт газета The New York Times. Губернатор Пенсильвании Том Вулф сообщил в Twitter, что властям необходимо обработать ещё более миллиона бланков, поступивших по почте. Он обещал жителям штата, что «все голоса учтут».

We still have over 1 million mail ballots to count in Pennsylvania.



I promised Pennsylvanians that we would count every vote and that’s what we’re going to do.