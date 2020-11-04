СМИ: подсчёт голосов в Пенсильвании может продлиться до конца недели

https://static.news.ru/photo/74f2059a-1e8e-11eb-ac91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Global Look Press

Обработка бюллетеней в американском штате Пенсильвания может продлиться до конца текущей недели. Регион является одним из самых важных для определения окончательных итогов выборов главы США.

Подсчёт начнётся лишь утром 4 ноября по местному времени, передаёт газета The New York Times. Губернатор Пенсильвании Том Вулф сообщил в Twitter, что властям необходимо обработать ещё более миллиона бланков, поступивших по почте. Он обещал жителям штата, что «все голоса учтут».

We still have over 1 million mail ballots to count in Pennsylvania.



I promised Pennsylvanians that we would count every vote and thatâs what weâre going to do. — Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обошёл на 0,3 процентных пункта действующего главу государства Дональда Трампа в штате Висконсин. По данным Fox News, после обработки 95% голосов Байден набирает в Висконсине 49,4% против 49,1% у Трампа. Штат с 10 выборщиками является одним из ключевых для итогового результата голосования.

Действующий президент сохраняет лидерство в Северной Каролине (15 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков) и Пенсильвании (20 выборщиков).

Как сообщал NEWS.ru, Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов — в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Байдена назвал это требование возмутительным.

Более 100 миллионов американских граждан проголосовали на президентских выборах досрочно. Это около 70% от всех проголосовавших в 2016 году.