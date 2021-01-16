СМИ: Мелания не помогает будущей первой леди переехать в Белый дом

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Супруга действующего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа — Мелания Трамп — не спешит помогать будущей первой леди с переездом. В Белом доме она должна скоро уступить место Джилл Байден — жене избранного лидера США Джо Байдена.

Трамп стал единственным на данный момент руководителем США, которому импичмент был вынесен дважды. Его не успеют отстранить от власти до истечения его полномочий, поскольку уже 20 января состоится инаугурация избранного президента демократа Джо Байдена. Однако Трамп рискует быть навсегда отстранённым от политической деятельности, что поставит крест на его планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.

Уходящая первая леди [США Мелания Трамп] не делает ничего существенного, так как дни её пребывания в должности сочтены. По информации источников, знакомых с её окружением, она не подготовила Белый дом для преемницы, — передаёт портал TMZ.

Melania Trump Has Not Yet Made Contact With Future First Lady Jill Biden (via @JustJared ) https://t.co/00oyCjh3lx — TMZ (@TMZ) January 17, 2021

Накануне Мелания решительно осудила штурм Капитолия в Вашингтоне, произошедший 6 января 2021 года. Женщина также выразила разочарование в связи с тем, что «вокруг этих трагических событий начались грязные сплетни, необоснованные личные выпады и искажённые ложные обвинения».

Ранее NEWS.ru писал, что новым властям США предстоит разобрать «развалины», оставленные уходящим лидером страны Дональдом Трампом. Успешная реализация данной задачи отвечает интересам Европы, считает глава МИД Германии Хайко Маас. Сейчас дипломат находится с официальным визитом в Каире. В столице Египта он обсуждает конфликт на Ближнем Востоке с коллегами из арабской страны, а также из Иордании и Франции.