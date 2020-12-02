СМИ: Дональд Трамп может помиловать самого себя

https://static.news.ru/photo/af4627c6-353b-11eb-aa82-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House via globallookpress.com

Действующий глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, возможно, перед уходом со своей должности объявит о помиловании нескольких человек из собственного окружения ещё до предъявления им каких-либо обвинений, считают журналисты. По словам некоторых советников политика, президент собирается «простить» и самого себя.

Руководитель Белого дома обсуждал с помощниками превентивное помилование своей дочери Иванки и её мужа Джареда Кушнера (оба являются советниками Трампа), а также ряд других людей, передаёт телеканал CNN. Американский лидер якобы опасается, что он и его приближённые могут стать объектами преследования при новой администрации демократа Джо Байдена.

В материале CNN не уточнили, что именно могут вменить Трампу и другим республиканцам, и чего может по-настоящему опасаться глава США. Как отмечается в публикации, в окружении президента уверены, что предварительное помилование сделает невозможным судебное преследование.

Кроме того, Трамп может объявить о своём намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году ещё до окончания своего нынешнего президентского срока. Он также ясно дал понять, что намерен бороться за то, чтобы поддерживающая его Ронна Макдэниел сохранила за собой пост главы Национального комитета Республиканской партии, что даст Трампу контроль над штабом партии.

Ранее кандидат в президенты США демократ Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, заявил, что считает свой успех благом для страны. По его словам, он сделал хорошее дело, избавив Штаты от президентства Дональда Трампа. По словам Байдена, ему некогда радоваться победе, так как предстоит большая работа, в том числе обусловленная пандемией коронавируса.

Выборы состоялись 3 ноября, но их результат официально ещё не объявлен. Байден, тем не менее, уже заявил о своей победе. Большинство СМИ также считают, что именно он набрал наибольшее количество голосов выборщиков в разных штатах, писал NEWS.ru.