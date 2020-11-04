СМИ: Байдену осталось победить в Неваде, чтобы стать президентом США

https://static.news.ru/photo/879b73ea-1ef5-11eb-9978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Campaign via CNP/Global Look Press

Кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену осталось только победить в Неваде, чтобы стать президентом. Такого мнения придерживаются американские СМИ, основываясь на предварительных результатах голосования.

Телеканалы Fox News, NBC и CNN сообщили о победе Байдена во втором ключевом штате — Мичигане, что даёт ему 264 голоса выборщиков. Теперь, сообщают издания, политику осталось получить победу только в Неваде, где как раз и есть шесть выборщиков, которые ему нужны для избрания президентом.

Трамп, согласно сообщениям СМИ, пока набрал 214 голосов. Исход выборов зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница между оппонентами на данный момент минимальна.

Байден уже выступил с очередным обращением, в котором говорит, что не собирается делать заявлений о своей победе, но уверен в ней после завершения подсчёта голосов. По словам демократа, после ночи подсчётов стало ясно, что он побеждает в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Байден выразил уверенность в своей победе в Пенсильвании, где 78% голосов по почте отданы за него — именно их и осталось подсчитать, отметил политик. Демократ обратил внимание на рекордную явку — на этих выборах проголосовали больше всего американцев в истории США.

Байден сообщил, что уже обошёл рекорд Барака Обамы — на момент выступления он набирал 50,3% — и его команда находится на пути к тому, чтобы «получить наибольшее в истории» число голосов избирателей.

Также кандидат в президенты призвал забыть разногласия после выборов и перестать для всеобщего прогресса относиться к оппонентам «как к врагам», потому что у американцев больше общего в том, что их «объединяет, а не разделяет».

Я вёл кампанию как демократ, но я буду управлять как президент Америки. Президент представляет всех и в ответственности за всех. Вот, что я буду делать: тяжело работать одинаково для тех, кто голосовал за меня, так и для тех, кто не голосовал за меня, — заявил Байден.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент США Дональд Трамп заявил о победе на выборах в четырёх основных штатах. Это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и, возможно, Мичиган.