Байден попросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет Politico: Байден намерен запросить у Конгресса США крупнейший в истории оборонный бюджет

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса страны крупнейший в истории оборонный бюджет. Он будет рассчитан на 2024 финансовый год, сообщает газета Politico. Там отмечают, что в бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, сократившихся в связи с регулярной военной помощью Украине.

По данным издания, в правительстве «очень близки» к тому, чтобы определиться с окончательным объемом бюджета. Его предполагается включить в общий бюджетный запрос на следующий финансовый год. Данный запрос будет представлен конгрессу в марте.

Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что конгресс одобрил в прошлом году, — сказал замминистра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий за вопросы финансирования.

В настоящее время в США действует оборонный бюджет на 2023 финансовый год, который начался 1 октября 2022 года. Его объем составляет рекордные $858 млрд.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом возможность введения добровольного однократного взноса в бюджет. По его словам, прорабатываемый взнос не является повышением налогов. Вероятный размер взноса Белоусов не назвал.

На это экономист Олег Свиридов заявил, что разовый добровольный взнос в госбюджет со стороны крупного российского бизнеса является наиболее оптимальным способом покрытия дефицита казны. По его словам, в условиях санкций и спецоперации некоторые компании сумели получить хорошую прибыль. Эксперт отметил, что в такой ситуации просьба государства поделиться частью доходов является разумной.