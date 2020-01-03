https://static.news.ru/photo/07e45c30-2ed6-11ea-a117-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Сайт американской призывной службы Selective Service System рухнул после многочисленных спекуляций о якобы скором начале третьей мировой войны. Слухи распространили в Сети. Хештег #WWIII стал одним из самых популярных в Интернете.

Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика, — говорится в сообщении ведомства на странице в Twitter.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience. — Selective Service (@SSS_gov) January 3, 2020

Свыше трёх миллионов публикаций с пометкой WWIII (третья мировая война) появились в Интернете менее чем за 24 часа. Ажиотаж вокруг возможного конфликта начался после ликвидации армией США иранского генерала Касема Сулеймани. Он возглавлял силы специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.

Ранее NEWS.ru писал, что команда президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в рождественские и новогодние праздники c помощью защищённых способов коммуникации обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Американский лидер принял решение о ликвидации генерала после атаки на военную базу США 27 декабря, в результате которой погиб контрактник. После нападения президент США поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара по генералу.